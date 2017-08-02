 

Представители ведущих зоопарков мира съехались в новосибирский Академгородок

 2 августа, 19:41
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Представители ведущих зоопарков мира съехались в новосибирский Академгородок
Фото предоставлено пресс-службой Института цитологии и генетики СО РАН

Представители 25 мировых зоопарков собрались в Новосибирске на ХХIII конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗ), узнал 2 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Института цитологии и генетики СО РАН.

Гости конференции посетили Институт цитологии и генетики СО РАН и детально познакомились с некоторыми ведущими направлениями исследований сибирских учёных.

Примечательно, что один из членов делегации — Богумил Крал — в конце 60-х годов работал в лаборатории Института цитологии и генетики, на данный момент он представляет зоопарк чешского города Брно.

Посетителей ИЦиГа познакомили с программой по одомашниванию лис — знаменитым экспериментом академика Беляева. Кроме того, сибирские учёные рассказали гостям о работе по восстановлению популяции дальневосточного лесного кота. В ходе этой работы эмбрионы редкого представителя семейства кошачьих пересаживали обычной домашней кошке. Тема сохранения вымирающих видов является для представителей зоопарков одной из наиболее близких и созвучных.

Заведующий отделом генофондов экспериментальных животных Михаил Мошкин перечислил основные биоколлекции, которыми располагают сегодня научные учреждения в системе ФАНО России. Также посетителям рассказали, как современная наука оценивает влияние хромосомных перестроек на процесс видообразования.

В завершении визита гостей проводили к знаменитому памятнику лабораторной мыши, которая вяжет цепь ДНК.

Напомним, в 2015 году «Мышь, вяжущая нить ДНК» стала товарным знаком Новосибирского института цитологии и генетики.

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