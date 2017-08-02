Путин прилетел в южную Сибирь ради рыбалки

Президент России Владимир Путин по дороге на Дальний Восток остановился в южной Сибири ради рыбалки, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения ТАСС.

Владимир Путин вылетел на Дальний Восток во второй половине дня 1 августа. Агентство ссылается на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«...4 августа президент будет работать в Бурятии, — рассказал Песков. — Завтра (2 августа — прим. Сиб.фм) по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что 3 августа в Амурской области у президента Путина запланирован ряд мероприятий.

Напомним, 2 марта стало известно, что Владимир Путин переночует в сибирской тайге на юге Красноярского края.