 

Путин прилетел в южную Сибирь ради рыбалки

 2 августа, 09:08
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Путин прилетел в южную Сибирь ради рыбалки
Фото с сайта globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по дороге на Дальний Восток остановился в южной Сибири ради рыбалки, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения ТАСС.

Владимир Путин вылетел на Дальний Восток во второй половине дня 1 августа. Агентство ссылается на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«...4 августа президент будет работать в Бурятии, — рассказал Песков. — Завтра (2 августа — прим. Сиб.фм) по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что 3 августа в Амурской области у президента Путина запланирован ряд мероприятий.

Напомним, 2 марта стало известно, что Владимир Путин переночует в сибирской тайге на юге Красноярского края.

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