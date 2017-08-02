Ростехнадзор расследует аварию энергосистем на Дальнем Востоке

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин отключения электроэнергии в четырёх регионах Дальнего Востока, узнал 2 июля корреспондент из сообщения на сайте ведомства.

По информации ТАСС, авария произошла 1 августа в 21:04 по местному времени на воздушных линиях электропередачи в Амурской области. В результате было временно прекращено энергоснабжение в четырёх регионах: Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай.

Из-за аварии на Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах произошли задержки восьми пассажирских и одного пригородного поездов.

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин произошедшего.

«Были отключены мощности до 1,15 тысячи МВт, прекратили работу энергоблоки на Зейской и Бурейской гидроэлектростанциях (ГЭС), отключена Благовещенская ТЭЦ, часть потребителей Приморской края осталась без электричества», — сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы. Комиссия Ростехнадзора приступила к расследованию, результаты её работы будут опубликованы на сайте ведомства.

По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.

Напомним, в конце мая десятки домов остались без электричества в Новосибирске.