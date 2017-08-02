«Русь сидящая» получила грант на ресоциализацию новосибирских экс-заключённых

Десятки сибирских проектов выиграли конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества, в числе победителей — московский благотворительный фонд «Русь сидящая», который разработал проект по ресоциализации бывших заключённых Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Фонда президентских грантов 2 августа.

Фонд президентских грантов назвал проекты по развитию гражданского общества, которые получат в общей сложности более 2,2 млрд рублей из федерального бюджета. В перечень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов.

Грант размером 2 893 320 рублей выиграл благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям «Русь сидящая», который активно сотрудничает с Сиб.фм.

«Это признание, что мы существуем. Что мы партизанский отряд красных махновцев, как нас любит ФСИН представлять», — поделилась руководитель «Руси сидящей» Ольга Романова.

Ольга Романова. Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

На конкурс правозащитники представили проект «Безопасная Сибирь» с рабочим названием «Возвращение: цикл тренингов по ресоциализации для бывших заключённых». Общая сумма проекта насчитывает 3 960 760 рублей. К гранту добавятся деньги «Руси сидящей».

«Ясно, почему „Безопасная Сибирь“ — огромный процент рецидива среди бывших заключённых, — отметил соучредитель „Руси сидящей“ Алексей Козлов. — Более 70 % совершают новые преступления. Их ресоциализацией по факту никто не занимается. В рамках проекта наш фонд собирается разработать и проверить на практике цикл тренингов и просветительские материалы для бывших заключённых. После изоляции, особенно длительной, людям иногда сложно справиться с задачами, которые иначе могут показаться тривиальными. При этом вчерашние осуждённые не только сталкиваются с изменившимся миром, но и ограничены в возможностях получать актуальные знания о нём, поскольку утратили прежние социальные связи и не могут сформировать новые.

Подобные сложности заставляют едва оказавшегося на свободе человека повторять свои преступления и возвращаться в тюрьму.

Наш проект должен помочь ему находить чуть более оптимальные жизненные стратегии».

По плану, 100 человек пройдут тренинг лично, 500 — в онлайн-режиме. Деньги будут потрачены на разработку методических материалов и оплату работы лекторов.

«У нас есть региональный представитель Дмитрий Петров, с которым мы будем согласовывать точную географию, — сказал Козлов. — В заявке мы писали о регионе в целом — Новосибирской области. Не так много средств, чтобы охватить Сибирь целиком, но наработки останутся, их можно будет масштабировать на соседние регионы — Кемеровскую область, например».

В Новосибирской области гранты выиграли организация социально-культурной реабилитации детей «Больничные клоуны НОС», предложившая комплексную социальную реабилитацию семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов, создающая службу юридической поддержки инвалидов; общественная организация усыновителей «День аиста», выдвинувшая проект по профилактике социального сиротства «На стороне ребёнка»; Агентство культурно-социальной работы с проектом «Сохраним семью ребёнку».

Кроме того, победителями конкурса президентских грантов стали проекты из Красноярского, Алтайского и Забайкальского краёв, Томской, Омской, Иркутской областей и Республики Бурятии.

Напомним, в мае правозащитники из московской общественной организации «Русь сидящая» провели для жителей Новосибирска лекцию, на которой рассказали, к чему нужно быть готовым, собираясь на митинг, и чем может обернуться задержание полицией.