 

Участники Сибирского фестиваля чая познали «чайную науку»

 2 августа, 12:27
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Участники Сибирского фестиваля чая познали «чайную науку»
Фотографии Евгения Бойко

В Бердском заливе Новосибирского района прошёл IХ Сибирский фестиваль чая — участники отведали редкие сорта чая и научились лепить из керамики чашки для чайных церемоний, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения пресс-службы «Чайной обители».

Сибирский фестиваль чая проводился с 28 по 30 июля. В нём приняло участие около 200 человек из Новосибирска, Томска, Красноярска, Горного Алтая и Алтайского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Омска.

Гости IХ Сибирского фестиваля чая попробовали редкие сорта китайских, тайваньских, индийских и японских чаёв. Эксперты рассказывали об их истории и способах приготовления.

В рамках фестиваля проводились мастер-классы по чайной керамике, современной каллиграфии, рисованию в технике зенарт, контактная импровизация и телесные практики, музыкальные и творческие мастерские, кинопоказы для ценителей артхауса.

Были подведены итоги Открытого Сибирского конкурса чайных мастеров. Победителем стал Алексей Рытенков из Москвы, представляющий чайное сообщество «Чайная Хижина». Он выиграл приглашение в чайную экспедицию в Китай от организаторов фестиваля. Второе место не присуждалось. А третье место разделили Елена Бойко из села Чемал Республики Алтай и Евгений Татарский из Красноярска.

«Прошедшее мероприятие показало, что интерес к чайному движению растёт — количество гостей увеличилось, — констатировал эксперт компании „Чайные Братья“ Леонид Никитин. — Нужно отметить, что сегодня китайский чай перестал быть экзотикой и прочно вошёл в нашу повседневную жизнь: уходит в прошлое мифологизация чая и чайной церемонии. Возникает интерес к теме особенностей чайной ботаники, измеримым характеристикам воздействия чая на человеческий организм, к нюансам чайной географии и качеству чая из разных регионов».

Организаторами и спонсорами фестиваля чая выступила сеть магазинов «Чайная обитель», компания «Чайные Братья» (ребрендинг компании «Братья Ча Чжай») при поддержке чайных клубов Томска и Новосибирска.

Напомним, в этот же уикенд, 29 июля, на базе отдыха «Пикниковый рай» в Новосибирске прошёл четвёртый летний опен-эйр-фестиваль Пикник Сиб.фм. Восемь часов подряд гости ели, пили, отдыхали и танцевали под хиты новосибирских групп и хедлайнера Найка Борзова.

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