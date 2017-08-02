Учёные из Новосибирска и Индии замедлят горение пластика

Новосибирские и индийские учёные работают над замедлением горения пластика; исследование связано с тем, что в большинстве современных зданий в качестве отделочных и формообразующих элементов используется пластик, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения издания «Наука в Сибири».

Ранее в строительстве больше использовали бетон. Пластик — более современный материал, но, в отличие от бетона, пластик легко воспламеняется, поэтому востребованы исследования, направленные на снижение горючести полимерных материалов.

Рабочая группа под руководством профессора Амита Кумара сотрудничает с коллективом главного научного сотрудника лаборатории кинетики процессов горения ИХКГ СО РАН профессора Олега Коробейничева.

Работа направлена на исследование горения пластика для предсказания распространения пламени при пожарах. Группа сибирских учёных занимается экспериментальной работой, а индийских — математическим моделированием процессов горения.

«При строительстве современных зданий используется всё больше и больше пластиковых материалов. В рамках совместного проекта мы исследуем их горение, и наша задача состоит в том, чтобы снизить горючесть пластика или вообще свести её к нулю. Мы планируем изучить влияние различных ингибиторов пламени — антипиренов, с целью сделать пластиковые материалы безопасными, во всяком случае, в том, что касается горения», — рассказал Амит Кумар.

На стартовом этапе проекта индийские исследователи разработали собственную технологию производства пластика. Следующим шагом будет подбор химических веществ, уменьшающих горючесть полимеров, и изучение их влияния на горение.

«Мы разработали несколько установок для изучения структуры пламени — это установки с молекулярно-пучковым отбором пробы из пламени газовых и конденсированных систем. При исследовании полимеров изучались пламена, стабилизированные на горелках с противоположно направленным полимеру потоком окислителя: пластиковый цилиндр перемещается навстречу потоку воздуха со скоростью, равной скорости горения пластика. Пламя при этом стабилизировано, оно „стоит“. Его можно изучать даже в течение десяти минут», — рассказал Олег Коробейничев.

Напомним, что в июле 2017 года томские учёные создали с помощью 3D-печати человеческое сердце из пластика, которое будет служить тренажёром для кардиохирургов.