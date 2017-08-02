Учёные из Новосибирска создали прототип вакцины от рака

В Новосибирске учёные исследуют применение дендритных клеток, активирующих противоопухолевый ответ иммунной системы, для создания вакцины от раковых заболеваний, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения издания «Наука в Сибири».

Исследования проводят учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Дендритные клетки имеют костномозговое происхождение и являются антигенпрезентирующими. Это значит, что, поглощая опухолевый антиген, обрабатывая его внутри себя и представляя его Т-лимфоцитам (клеткам иммунной системы), они способны активировать иммунный ответ.

Т-лимфоциты начинают отличать клетки собственного организма от заражённых, опухолевых или чужеродных. Этот механизм учёные используют для создания противоопухолевой вакцины. Подобная стратегия называется иммунотерапией.

«Стандартные методы лечения опухолевых заболеваний, такие как химио- или лучевая терапия, обладают множеством негативных эффектов, например, ненаправленностью действия, из-за которой погибают здоровые ткани. Иммунотерапия же не имеет сильных побочных эффектов, запускает собственные ресурсы организма для борьбы с опухолью и обладает специфичностью», — рассказал научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Олег Марков.

Вакцина получается таким образом: у пациента забирают периферическую кровь, из которой получают незрелые дендритные клетки. Затем нагружают их различными опухолевыми антигенами, стимулируют созревание клеток, а после вводят обратно в организм.

Несмотря на популярность этого направления, до сих пор не решена проблема эффективной доставки антигенов в дендритные клетки. Новосибирские исследователи ищут решение этой задачи.

Дендритные клетки в большом количестве экспрессируют на своей поверхности маннозные рецепторы, которые могут связываться с остатками маннозы на поверхности патогена — специалисты использовали это свойство для доставки антигена в клетки.

Созданная вакцина была проверена на мышах: её использование привело к тому, что количество метастаз меланомы у мышей снизилось в пять—шесть раз относительно контрольной группы.

Напомним, что в марте 2016 года томские учёные нашли 15 признаков рака у курильщиков.