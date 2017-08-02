 

Водитель красноярской маршрутки готовил теракт с использованием дюбелей

 2 августа, 13:09
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Водитель красноярской маршрутки готовил теракт с использованием дюбелей
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Красноярскому краю

Водитель маршрутного автобуса в Красноярске и двое его сообщников осуждены за подготовку террористического акта — они собирались взорвать в автобусе бомбу, начинённую дюбель-гвоздями, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения регионального управления ФСБ.

Согласно материалам уголовного дела, один из осуждённых мужчин — выходец из Средней Азии, работавший в Красноярске водителем, — являлся сторонником радикального ислама и поддерживал в интернете контакты с членами запрещённой в РФ террористической организации. Водителю по интернету пообещали присвоить статус «амира», если он подготовит и проведёт в Красноярске теракт.

Для подготовки к преступлению мужчина подобрал двух своих знакомых, также выходцев из Средней Азии: кондуктора маршрутного автобуса, с которым он вместе работал, и городского таксиста. По данным ФСБ, трое террористов задумали взорвать самодельное устройство в автобусе 9 мая 2016 года, во время празднования Дня Победы, когда общественный транспорт загружен больше обычного. Организатор теракта поручил двум своим сообщникам закупить необходимые компоненты к взрывчатке, а также дюбель-гвозди в качестве поражающего элемента.

Преступная группа была задержана сотрудниками ФСБ за три дня до намеченного взрыва. Дома у организатора преступления была обнаружена схема для изготовления бомбы, компоненты к самодельному взрывному устройству, а также литература экстремистского толка. 1 августа 2017 года подозреваемые были признаны виновными в подготовке теракта, организатор получил 18 лет колонии строгого режима, его сообщники — по 11 лет.

Напомним, ранее ФСБ сообщила, что врач одной из красноярских больниц на два года отправится в колонию-поселение за публичные призывы к исламскому терроризму и его оправдание в социальных сетях.

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