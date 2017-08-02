 

Всероссийский фестиваль красок холи пройдёт в Новосибирске

 2 августа, 09:15
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Всероссийский фестиваль красок холи пройдёт в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Знаменитый фестиваль красок пройдёт в Новосибирске 5 и 6 августа, вход на мероприятие — бесплатный, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения на сайте Всероссийского фестиваля красок.

Фестиваль красок состоится 5 и 6 августа в 14:00 на стадионе «Заря» в Ленинском районе Новосибирска. Вход на фестиваль будет бесплатным, однако за краску заплатить всё же придётся.

Фестиваль проходит в 110 городах России. В общей сложности мероприятие уже посетили около миллиона человек, на нём нет возрастных ограничений.

Холи — красочный индийский фестиваль, бенгальский Новый год. Отмечая его, люди с песнями и танцами бегают по улицам и осыпают друг друга цветным порошком или обливают подкрашенной водой.

Напомним, фестиваль красок «Тот самый Холи» прошёл в новосибирском «Сибирском моле» 4 июля.

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