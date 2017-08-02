 

Житель Кузбасса кричал «За ВДВ!» и упал с балкона

 2 августа, 16:36
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Житель Кузбасса кричал «За ВДВ!» и упал с балкона
Фото с сайта bryansk.all.biz

Мужчина из Новокузнецка кричал «За ВДВ!» и упал с балкона шестого этажа; перед этим он перелез за ограждение и хотел подтянуться, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения правоохранительного портала Кузбасса.

По сообщению портала, инцидент произошёл на улице Зорге в городе Новокузнецке.

Около 04:00 жильцы дома № 22 услышали мужской крик. Сначала неизвестный скандировал: «За ВДВ!» Но вскоре он начал кричать: «Помогите!» Соседи увидели внизу на земле лежащего человека.

По информации портала, мужчина отмечал День воздушно-десантных войск. Он вышел на балкон и начал скандировать лозунг праздника. После этого он перелез через ограждения, повис на руках и пытался подтянуться. В результате 30-летний мужчина сорвался и упал.

Полиция и врачи скорой помощи приехали на место происшествия, пострадавшего отвезли в больницу. По сообщению портала, мужчина жив и серьёзно не пострадал.

Напомним, что в августе 2014 года пьяные томские десантники избили студента ТГУ из Африки в День ВДВ.

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