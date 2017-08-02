 

Житель Томска пять лет копил мусор дома

 2 августа, 14:29
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Житель Томска пять лет копил мусор дома
Фото с сайта globallookpress.com

Судебные приставы вывезли из квартиры жителя Томска четыре грузовика мусора, который он копил пять лет, узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

На улице Елизаровых в городе Томске одну из квартир судебные приставы освободили от мусора, который местный житель хранил в течение пяти лет. Из двухкомнатной квартиры было вывезено четыре КамАЗа.

По сообщению пресс-службы, специалисты вывезли не весь мусор, поэтому им предстоит задействовать ещё одну машину. Ранее соседка мужчины подала на него в суд, по его решению тот должен был обеспечить доступ в квартиру специалистов для освобождения от мусора.

«В результате силами управляющей компании „Стройсоюз“ большую часть мусора вывезли. Для освобождения последней комнаты пристав предоставила должнику срок до середины августа. Если он не уберёт его, это будет сделано принудительно. Также он должен будет заплатить 45 тысяч рублей за услуги управляющей компании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в феврале 2015 года The Moscow Times заинтересовалось «Ягуаром», найденным на омской мусорным свалке, издание объяснило выброшенный автомобиль инфляцией.

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