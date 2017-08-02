 

Жители Омска предстанут перед судом за распространение «пиратских» дисков

 2 августа, 17:58
подходящие темы
Жители Омска предстанут перед судом за распространение «пиратских» дисков
Фото с сайта globallookpress.com

Два жителя Омска обвиняются в нарушении авторских прав — ущерб правообладателей составил порядка 5 млн рублей, узнал 2 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Омска. Они организовали бизнес по продаже пиратских копий музыки, кино и компьютерных программ.

Фигуранты продавали пиратские диски с сентября 2014 года по декабрь 2016 года, для этого они арендовали специальное помещение. Кроме того, они рекламировали свой товар с помощью SMS-рассылки. Подозреваемые работали не только с физлицами, но и с индивидуальными предпринимателями. Они продавали предпринимателям диски по 40–45 рублей, а те в свою очередь реализовали товар по более высокой цене.

Правоохранители пресекли нелегальный бизнес, обвиняемые воспользовались конституционным правом не свидетельствовать против себя и отказались от дачи показаний.

«На момент обыска в занимаемом помещении обнаружено около 20 тысяч контрафактных компакт-дисков. Ущерб компаниям-правообладателям приблизился к 5 млн рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 3 статьи 146 УК РФ («Незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта контрафактных экземпляров произведений и фонограмм»). Максимальное наказание, предусмотренное статьёй — лишение свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, в 2016 году омского бизнесмена суд обязал выплатить штраф за продажу диска с песнями Стаса Михайлова.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 июня, 07:00 • репортаж

Плюс цифровизация всей страны!

За день человечество производит около 2,5 эксабайта данных. Чем хорошо и плохо такое количество информации для экономики и как быть простым гражданам со свим «цифровым личным»?

Микрокредитование как IT-задача

 20 июня, 11:13 • колонка
Александр Артемов
генеральный директор

Условия великих дел

 4 мая, 07:00 • колонка
Елена Евгеньева
IT-аналитик
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 24 июля, 16:04 • новость

Обманутые дольщики почтят память совершившей самосожжение женщины в Новосибирске

Жители Новосибирска вспомнят о Валентине Герасимовой, которая подожгла себя в приёмной партии «Единая Россия», в связи с новыми обманутыми дольщиками.
присоединяйтесь!
    