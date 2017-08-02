Жители Омска предстанут перед судом за распространение «пиратских» дисков

Два жителя Омска обвиняются в нарушении авторских прав — ущерб правообладателей составил порядка 5 млн рублей, узнал 2 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Омска. Они организовали бизнес по продаже пиратских копий музыки, кино и компьютерных программ.

Фигуранты продавали пиратские диски с сентября 2014 года по декабрь 2016 года, для этого они арендовали специальное помещение. Кроме того, они рекламировали свой товар с помощью SMS-рассылки. Подозреваемые работали не только с физлицами, но и с индивидуальными предпринимателями. Они продавали предпринимателям диски по 40–45 рублей, а те в свою очередь реализовали товар по более высокой цене.

Правоохранители пресекли нелегальный бизнес, обвиняемые воспользовались конституционным правом не свидетельствовать против себя и отказались от дачи показаний.

«На момент обыска в занимаемом помещении обнаружено около 20 тысяч контрафактных компакт-дисков. Ущерб компаниям-правообладателям приблизился к 5 млн рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 3 статьи 146 УК РФ («Незаконное использование объектов авторского права и смежных прав, приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта контрафактных экземпляров произведений и фонограмм»). Максимальное наказание, предусмотренное статьёй — лишение свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, в 2016 году омского бизнесмена суд обязал выплатить штраф за продажу диска с песнями Стаса Михайлова.