 

Жительница Алтая потеряла деньги при попытке продать дом в интернете

 2 августа, 15:46
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Жительница Алтая потеряла деньги при попытке продать дом в интернете
Фото с сайта globallookpress.com

Жительница Горно-Алтайска пострадала от действий мошенников, пытаясь продать дом на сайте «Авито», узнал корреспондент Сиб.фм 2 августа из сообщения МВД по Республике Алтай.

32-летняя женщина разместила объявление о продаже своего дома, и вскоре ей позвонила незнакомая девушка , сообщившая о том, что живёт в Москве, но как раз намерена приобрести недвижимость в Горно-Алтайске. Подробно расспросив о выставленном на продажу доме, она предложила жительнице Алтая получить предоплату на банковскую карту. Для этого она посоветовала владелице дома пройти к банкомату и подключить услугу «Мобильный банк» к нескольким неизвестным ей номерам телефонов.

В результате женщина лишилась лежавших на её счёте 10 тысяч рублей и только тогда поняла, что стала жертвой мошенников. В полиции определили, что номера телефонов, с которых звонила злоумышленница, зарегистрированы в Самарской и Тульской областях, а также в Башкоторстане. На данный момент поиски мошенников продолжаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции Алтая отмечают, что женщина, потерявшая деньги, хорошо знала из средств массовой информации о фактах телефонного мошенничества, однако это не уберегло её от действий злоумышленников. Правоохранители рекомендуют не доверять неизвестным лицам, которые обращаются с предложениями перевести деньги на банковскую карту.

Напомним, аналогичный случай мошенничества произошёл в Алтайском крае в 2015 году, когда жертвой злоумышленников стал подросток-сирота, продававший в интернете кровать.

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