Змеи-щитомордники активизировались на озёрах Хакасии

На территории Хакасии появилось много ядовитых змей — спасатели соседнего Красноярского края предупредили земляков об опасности на озёрах, узнал 2 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения анформагентства «ИА Хакасия».

Эти пресмыкающиеся появляются у воды в основном в ночное время. Щитомордники ядовиты и опасны для туристов, ночующих в палатках, сообщил на пресс-конференции замначальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Валерий Терешков.

Жители Красноярска часто выбирают в качестве мест для отдыха озёра Хакасии, Терешков не советует туристам останавливаться и разбивать палатки в не предназначенных для этого местах.

Напомним, в начале июля спасатели поймали змею во дворе жилого дома в Новосибирске и выпустили её.