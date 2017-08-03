 

60 контрактников из Тувы подрались с сотней военных с Урала на курсах выживания — СМИ

 3 августа, 15:14
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60 контрактников из Тувы подрались с сотней военных с Урала на курсах выживания &mdash; СМИ
Фото с сайта globallookpress.com

Массовая драка с участием военнослужащих-контрактников из Тувы произошла на Урале, 14 человек получили ножевые ранения, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения информационного агентства Ura.ru.

Со ссылкой на собственный неназванный источник в военном ведомстве, издание сообщило, что конфликт произошёл в учебном центре Центрального военного округа в посёлке Еланский Свердловской области. Столкновение устроили присланные три месяца назад из Тувы 60 контрактников, которые должны были пройти курсы выживания. В последний день перед отъездом они распивали спиртное, чтобы отметить окончание учёбы, а затем, вспомнив прежние ссоры с уральскими военными, напали на их казарму.

По данным источника, тувинские военнослужащие были вооружены ножами и самодельными «заточками». Им противостояла сотня контрактников Еланского гарнизона, при этом именно среди уральцев после драки оказались все серьёзно раненые — 13 рядовых и один офицер.

В данный момент в учебный центр прибыла группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин групповой драки во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым. В окружном военном следственном управлении СК РФ журналистам подтвердили сам факт проверки, отказавшись сообщить детали произошедшего. Стоит отметить, что 3 августа в Свердловскую область должен прибыть с инспекцией министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, в ноябре 2015 года военному спецназу в Иркутской области пришлось наводить порядок в городе Нижнеудинске, где у местных жителей возник конфликт с тувинскими контрактниками из мотострелковой бригады.

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