Бесхозный чемодан испугал посетителей банка в Новосибирске

Клиенты Ланта-банка в Новосибирске заметили подозрительный чемодан и обратились в полицию, рассказал корреспонденту Сиб.фм 3 августа начальник отделения организации взаимодействия со СМИ регионального управления МВД Антон Сурнин.

Происшествие случилось в офисе банка, расположенном на площади Станиславского около 12:00. Клиенты финансового учреждения заметили бесхозный чемодан и обратились в правоохранительные органы. На место происшествия выехали полицейские, около здания было выставлено оцепление, сотрудники и клиенты выведены из помещения.

«Очень часто (люди — прим. Сиб.фм) оставляют личные вещи, забывают их в общественных местах в метро или в магазине, граждане реагируют и сразу же сообщают в ГУ МВД, и тогда отрабатывается каждый факт. В отдельных случаях происходит эвакуация или выезд кинолога. Данный чемодан никакой опасности не представлял, оцепление снято, всех отпустили обратно в здание», — рассказал Антон Сурнин.

Напомним, что 27 июня в Новосибирске эвакуировали миграционный центр из-за бесхозной сумки.