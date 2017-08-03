 

Бесхозный чемодан испугал посетителей банка в Новосибирске

 3 августа, 17:07
подходящие темы
Бесхозный чемодан испугал посетителей банка в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Клиенты Ланта-банка в Новосибирске заметили подозрительный чемодан и обратились в полицию, рассказал корреспонденту Сиб.фм 3 августа начальник отделения организации взаимодействия со СМИ регионального управления МВД Антон Сурнин.

Происшествие случилось в офисе банка, расположенном на площади Станиславского около 12:00. Клиенты финансового учреждения заметили бесхозный чемодан и обратились в правоохранительные органы. На место происшествия выехали полицейские, около здания было выставлено оцепление, сотрудники и клиенты выведены из помещения.

«Очень часто (люди — прим. Сиб.фм) оставляют личные вещи, забывают их в общественных местах в метро или в магазине, граждане реагируют и сразу же сообщают в ГУ МВД, и тогда отрабатывается каждый факт. В отдельных случаях происходит эвакуация или выезд кинолога. Данный чемодан никакой опасности не представлял, оцепление снято, всех отпустили обратно в здание», — рассказал Антон Сурнин.

Напомним, что 27 июня в Новосибирске эвакуировали миграционный центр из-за бесхозной сумки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    