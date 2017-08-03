 

Домашние «рыси» родились в Алтайском крае

 3 августа, 08:32
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Домашние «рыси» родились в Алтайском крае
Фото с сайта kataleyacat.ru

У владелицы питомника из Барнаула впервые окотилась кошка редкой породы каракет — в мире насчитывают всего несколько десятков представителей этой породы, узнал 3 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице заводчицы в соцсети «ВКонтакте».

Котята каракета впервые родились в Барнауле в питомнике гибридных кошек Caracat Prestige Cattery.

Котята появились на свет 7 июня от кошки породы каракет Джиневры и кота породы ацикет по имени Семён. В помёте два самца и одна самка. Они получили имена Джонни, Тони и Астерикс, на данный момент им около двух месяцев. Продавать животных будут по достижении трёх-четырёх месяцев с клубными документами, уже чипированными и привитыми. Котята без права разведения переедут к новым хозяевам только после кастрации.

По сообщению «Vesti22.tv», для приобретения кошки этой породы за 1 млн рублей заводчица в 2016 году продала личный автомобиль.

Каракеты — молодая российская порода кошек, выведенная за счёт скрещивания пустынной рыси (каракала) и домашней абиссинской кошки. Животное обладает характерным для домашней кошки поведением и внешними признаками родства с рысью — крупными размерами, кисточками на ушах и пятнистой шкурой. Сейчас во всём мире насчитывается не больше 25 представителей данной породы.

Напомним, в 2015 году кенгуру-альбинос родился в мини-зоопарке в Новосибирске.

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