Двое мужчин погибли при столкновении мотоцикла с тепловозом под Новосибирском
3 августа, 08:30
Двое жителей Новосибирской области погибли на регулируемом железнодорожном переезде, их мотоцикл столкнулся с тепловозом, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.
Авария произошла 2 августа в Чистоозёрном районе. По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил водитель мотоцикла.
«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший мотоциклом, и его пассажир от полученных травм скончались на месте. По предварительной информации, мотоциклист выехал на переезд, на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что 14 июня пенсионеры-мотоциклисты погибли в результате столкновения с автомобилем Toyota Caldina в Здвинском районе Новосибирской области.