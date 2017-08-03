Двое мужчин погибли при столкновении мотоцикла с тепловозом под Новосибирском

Двое жителей Новосибирской области погибли на регулируемом железнодорожном переезде, их мотоцикл столкнулся с тепловозом, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Авария произошла 2 августа в Чистоозёрном районе. По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил водитель мотоцикла.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший мотоциклом, и его пассажир от полученных травм скончались на месте. По предварительной информации, мотоциклист выехал на переезд, на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 14 июня пенсионеры-мотоциклисты погибли в результате столкновения с автомобилем Toyota Caldina в Здвинском районе Новосибирской области.