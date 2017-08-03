Глава Бердска назвал глупостью своё же постановление о запрете работы со СМИ

Мэр города Бердска в Новосибирской области Евгений Шестернин пообещал отменить своё недавнее постановление, запрещавшее его заместителям напрямую общаться со СМИ, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения портала «Бердск-онлайн».

Постановление было издано 2 августа за подписью Шестернина. В пресс-центре мэрии необходимость ограничений работы со СМИ объясняли необходимостью «систематизации информации» и тем, «чтобы заместители главы понимали, что происходит».

3 августа Шестернин в беседе с журналистами назвал это решение «несусветной глупостью», допущенной кем-то из его подчинённых. По словам мэра, в ближайшее время постановление будет отменено.

Напомним, в январе вопрос о порядке работы СМИ стал причиной драки двух депутатов городского совета Новокузнецка.