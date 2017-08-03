 

Глава Бердска назвал глупостью своё же постановление о запрете работы со СМИ

 3 августа, 15:34
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Глава Бердска назвал глупостью своё же постановление о запрете работы со СМИ
Бердск, фото с сайта globallookpress.com

Мэр города Бердска в Новосибирской области Евгений Шестернин пообещал отменить своё недавнее постановление, запрещавшее его заместителям напрямую общаться со СМИ, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения портала «Бердск-онлайн».

Постановление было издано 2 августа за подписью Шестернина. В пресс-центре мэрии необходимость ограничений работы со СМИ объясняли необходимостью «систематизации информации» и тем, «чтобы заместители главы понимали, что происходит».

3 августа Шестернин в беседе с журналистами назвал это решение «несусветной глупостью», допущенной кем-то из его подчинённых. По словам мэра, в ближайшее время постановление будет отменено.

Напомним, в январе вопрос о порядке работы СМИ стал причиной драки двух депутатов городского совета Новокузнецка.

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