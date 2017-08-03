Красноярские учёные создали «умные удобрения»

Учёные в Красноярске создали удобрение, которое, разлагаясь, выделяет в почву питательное соединение, что повышает эффективность использования подкормки и снижает нагрузку на окружающую среду, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения издания «Наука в Сибири».

Специалисты Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета использовали таблетки из нитрата аммония в сочетании с биоразлагаемым полимером.

По сообщению издания, азот — один из элементов, которого часто не хватает для роста и развития растений. Доступного для растений азота в почве обычно мало. Более того, его соединения химически очень подвижны и легко вымываются из почвы. В связи с этим возникает задача разработки таких форм азотных удобрений, которые обеспечивают медленный выход азота и постоянство его концентрации в почве. Учёные во всём мире работают над решением этой проблемы.

По словам заведующей лабораторией Института биофизики КНЦ СО РАН Татьяны Воловой, разработанный препарат — новейшее направление исследований в области сельского хозяйства. Он создаётся с использованием биоразрушаемых материалов, которые разлагаются под воздействием микрофлоры до безвредных продуктов и обеспечивают постепенный выход активного вещества в почву.

Для создания «умных удобрений» учёные смешивали порошок биополимера с древесной мукой и нитратом аммония. Полученную массу прессовали в таблетки и использовали в экспериментах с пшеницей. Было протестировано несколько вариантов подкормки растений. Наилучших результатов удалось добиться при внесении удобрения, упакованного в двойную защиту, когда ядро таблетки, включающее удобрение и биоразлагаемый полимер поли-3-гидроксибутират (и в некоторых случаях — древесную муку) покрывалось полимерной плёнкой.

В этом случае за счёт медленного разложения плёнки и самой таблетки удобрение поступало в почву с относительно стабильной скоростью в течение двух месяцев. Биомасса пшеницы в эксперименте со сложно упакованным удобрением также была максимальной и почти на четверть превышала биомассу пшеницы, выращенной при добавке обычного удобрения.

Напомним, что в январе 2017 года генетики Академгородка вывели сухостойкий сорт среднеспелой яровой пшеницы «Новосибирская 61» за 10 лет, эта пшеница превосходит популярные в России омские сорта по устойчивости к засухам.