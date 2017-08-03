 

Мэр Бердска запретил подчинённым напрямую общаться с прессой

 3 августа, 11:01
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Мэр Бердска запретил подчинённым напрямую общаться с прессой
Фото с сайта globallookpress.com

Глава города Бердска в Новосибирской области Евгений Шестернин издал постановление, запрещающее его заместителям напрямую общаться с журналистами и обязывающее их отчитываться о своей текущей деятельности только раз в неделю, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения портала «Бердск-онлайн».

Сообщать «об основных направлениях деятельности», о проведённых совещаниях и принятых решениях заместители мэра теперь обязаны по пятницам не позднее 12:00. В этих же отчётах должны содержаться анонсы событий в подведомственных вице-мэрам учреждениях на предстоящую неделю. Отчётность необходимо сдавать «в бумажном и электронном виде». Один из пунктов постановления указывает на то, что чиновники должны «исключить направление пресс-релиза напрямую в средства массовой информации».

При этом при наличии оперативной информации или сообщений о «высоких достижениях» заместители главы города обязаны незамедлительно направлять отчёты об этом также в пресс-центр мэрии. Как пояснила журналистам начальник пресс-центра Анна Чекмазова, решение мэра обусловлено необходимостью «систематизации информации» и тем, «чтобы заместители главы понимали, что происходит».

Этим же постановлением председателю горсовета, главному врачу горбольницы и нескольким руководителям иных организаций рекомендовано действовать по той же схеме общения с прессой.

Напомним, в декабре 2015 года мэр Улан-Удэ Александр Голков и сотрудники городской администрации подрались с журналистами телеканала «Россия-24» во время попытки взять у главы города интервью.

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