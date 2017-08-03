Мэр Новосибирска пообещал убрать рекламные растяжки с улиц города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал, что к концу 2017 года с улиц города полностью исчезнут рекламные растяжки, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы мэрии.

«Тогда закончатся последние договорные обязательства, и продлеваться они не будут. У этого вида рекламы перспектив в Новосибирске нет», — рассказал мэр.

Анатолий Локоть назначил нового руководителя комитета по рекламе и информации мэрии. Этот пост занял заместитель мэра Артём Скатов. Он создаст рабочую группу, которая должна будет определить, какие рекламные конструкции не соответствуют нормативам и техническим требованиям безопасности, портят внешний облик города.

Также в рабочую группу войдут главные художник и архитектор города, представители совета депутатов. Они должны будут проанализировать и рекламные баннеры на центральных улицах и фасадах зданий, в том числе имеющих архитектурную ценность. Документ о создании рабочей группы будет готов в сентябре 2017 года.

«Город перенасыщен рекламой. Красный проспект нам удалось очистить, он сейчас выглядит лучше, чем остальные улицы, — подчеркнул мэр. — Опыт других городов показывает, что сокращать рекламу в разумных пределах можно, и рекламщики понимают, как это нужно делать, — сообщил Анатолий Локоть. — Необходимо разработать единый стиль оформления фасадов зданий в Новосибирске и так называемый визуальный код присутствия рекламы на улицах».

По сообщению пресс-службы, в 2016 году в бюджет города от размещения рекламы поступило более 128 млн рублей, за первое полугодие 2017-го — 95,2 млн рублей.

Напомним, что в ноябре 2016 года новосибирское УФАС запретило непристойную рекламу презервативов.