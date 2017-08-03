Новосибирская группа The Just сняла клип про самый тёплый день лета

Группа из Новосибирска The Just, снявшая клип на песню «Как Владимир Пресняков» с участием самого исполнителя, выпустила новое видео «Самый тёплый день лета», рассказал корреспонденту Сиб.фм 3 августа фронтмен группы Алексей Ларичкин.

В ноябре 2016 года группа из Новосибирска выпустила клип на песню «Как Владимир Пресняков». В видео бесплатно снялся сам Пресняков в роли самого себя — режиссёра и приглашённой звезды.

31 июля группа разместила на своём YouTube-канале новый клип на песню «Самый тёплый день лета». Видео посмотрели на момент написания материала более 400 раз.

«Мы любим людей нашего города, мы любим нашу реку и Обское море! В этой любви есть что-то очень глубинное, сердечное, народное! У нас появился трек и мы подумали, что не стоит время терять и необходимо снять клип», — сообщил Алексей Ларичкин.

По словам участника группы, клип был снят в начале июля. В съёмках приняли участие жители Новосирска, откликнувшиеся на объявление группы в соцсети «ВКонтакте». Местом для съёмки клипа стал пляж «Центральный» Советского района. В съёмках приняли участие около 30 человек.

Напомним, что в сентябре 2015 года группа The Just выпустила новый мини-альбом «Ты был бы доволен», стиль которого авторы описывали как «умный интеллигентный циник отдыхает».