 

Новосибирская группа The Just сняла клип про самый тёплый день лета

 3 августа, 07:20
подходящие темы
Новосибирская группа The Just сняла клип про самый тёплый день лета
Фото предоставлено группой The Just

Группа из Новосибирска The Just, снявшая клип на песню «Как Владимир Пресняков» с участием самого исполнителя, выпустила новое видео «Самый тёплый день лета», рассказал корреспонденту Сиб.фм 3 августа фронтмен группы Алексей Ларичкин.

В ноябре 2016 года группа из Новосибирска выпустила клип на песню «Как Владимир Пресняков». В видео бесплатно снялся сам Пресняков в роли самого себя — режиссёра и приглашённой звезды.

31 июля группа разместила на своём YouTube-канале новый клип на песню «Самый тёплый день лета». Видео посмотрели на момент написания материала более 400 раз.

«Мы любим людей нашего города, мы любим нашу реку и Обское море! В этой любви есть что-то очень глубинное, сердечное, народное! У нас появился трек и мы подумали, что не стоит время терять и необходимо снять клип», — сообщил Алексей Ларичкин.

По словам участника группы, клип был снят в начале июля. В съёмках приняли участие жители Новосирска, откликнувшиеся на объявление группы в соцсети «ВКонтакте». Местом для съёмки клипа стал пляж «Центральный» Советского района. В съёмках приняли участие около 30 человек.

Напомним, что в сентябре 2015 года группа The Just выпустила новый мини-альбом «Ты был бы доволен», стиль которого авторы описывали как «умный интеллигентный циник отдыхает».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 августа, 09:43 • репортаж

Оседлать радугу

Лучшие фотографии с Пикника Сиб.фм: музыка, игры, фудкорт, радуга, котики, танцы, Найк Борзов, счастливые лица. Много классных картинок и немного слов.

Шёнберг в Доме пионеров

 27 июля, 12:17 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
Когда в последний раз вы слушали Хельмута Лахенмана? Или Штокхаузена? То-то же. Виктор Вилисов в колонке на Сиб.фм разбирается с афишей Новосибирской филармонии.
 24 июля, 12:36 • интервью

Русская эмиграция в Париже: встретили «мордой об стол»

Внук русской эмиграции первой волны и фотограф ЮНЕСКО — о духе авантюризма, воспитании в традициях двух культур и книгах.
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    