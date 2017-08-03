Новосибирская полиция нашла у жителя Якутии килограмм синтетического наркотика

Полицейские задержали в Новосибирске 20-летнего жителя Якутии, которого подозревают в попытке продать почти килограмм синтетического наркотика, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе спецоперации остановили автомобиль жителя Якутии на улице Хилокской в Ленинском районе города Новосибирска. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе досмотра подозреваемого был обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что вещество является синтетическим наркотическим средством массой 925 граммов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этим статьям — 20 лет лишения свободы.

Напомним, что 25 июля жительница Новосибирска превратила свою квартиру в наркопритон ради разовых доз.