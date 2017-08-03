Новосибирские блогеры наведут порядок на Михайловской набережной

На Михайловской набережной при поддержке новосибирских блогеров состоится экологическая акция «Блогер против мусора!», присоединиться к акции приглашены все жители города, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы мэрии.

Пятая акция «Блогер против мусора!» стартует в 12:00 5 августа, инициаторы её проведения — участники объединения «Блог-тур Новосибирск».

«Одним из главных мест проведения акции станет Михайловская набережная. В настоящее время территория набережной — одна из приоритетных общественных территорий общегородского значения муниципалитета. Основная задача — сделать её комфортной, благоустроенной и современной. Участники акции будут практиковаться в раздельном сборе мусора», — говорится в сообщении.

Организатором субботника выступает мэрия города, партнёром субботника является компания «Тайгер Сибирь».

На набережной пройдёт экологический пикник, в рамках которого специалисты кафедры экологической безопасности и управления природопользованием НГУЭУ и парка чудес «Галилео» проведут экологические лектории.

Напомним, что 2 мая волонтёры устроили субботник в вольере с тиграми в Новосибирском зоопарке.