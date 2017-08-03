 

Новосибирские блогеры наведут порядок на Михайловской набережной

 3 августа, 15:45
подходящие темы
Новосибирские блогеры наведут порядок на Михайловской набережной
Фото с сайта globallookpress.com

На Михайловской набережной при поддержке новосибирских блогеров состоится экологическая акция «Блогер против мусора!», присоединиться к акции приглашены все жители города, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы мэрии.

Пятая акция «Блогер против мусора!» стартует в 12:00 5 августа, инициаторы её проведения — участники объединения «Блог-тур Новосибирск».

«Одним из главных мест проведения акции станет Михайловская набережная. В настоящее время территория набережной — одна из приоритетных общественных территорий общегородского значения муниципалитета. Основная задача — сделать её комфортной, благоустроенной и современной. Участники акции будут практиковаться в раздельном сборе мусора», — говорится в сообщении.

Организатором субботника выступает мэрия города, партнёром субботника является компания «Тайгер Сибирь».

На набережной пройдёт экологический пикник, в рамках которого специалисты кафедры экологической безопасности и управления природопользованием НГУЭУ и парка чудес «Галилео» проведут экологические лектории.

Напомним, что 2 мая волонтёры устроили субботник в вольере с тиграми в Новосибирском зоопарке.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 27 июля, 08:00 • статья

Спасти планету за 360 минут

Обмеление, изменение климата, токсичные водоросли, монгольские ГЭС, пожары, вырубка деревьев и много-много туристов. Причины спасать Байкал и почему человек — вандал.
 18 июля, 14:24 • статья

Пешеходная утопия: вам не надо ль променада?

Какие изменения произойдут в Новосибирске в течение пяти лет, на которые рассчитана программа, чем уникален Затулинский дисперсный парк и по какой набережной можно будет комфортно гулять осенью.
 11 июля, 12:20 • репортаж

Охренеть, сколько вас здесь!

Знаете ли вы по именам звёзд молодёжной поп-культуры? Корреспондент Сиб.фм побывал на фестивале KFC Battle и поговорил с кумирами нового поколения.
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    