 

Новосибирский суд продлил домашний арест для гендиректора «Тиона» Трубицына

 3 августа, 17:04
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Новосибирский суд продлил домашний арест для гендиректора «Тиона» Трубицына
Фото со страницы Михаила Амелькина в Facebook

В Новосибирске суд оставил для гендиректора компании «Тион» Дмитрия Трубицына прежнюю меру пресечения — домашний арест, продлив его до октября, сообщил корреспонденту Сиб.фм 3 августа правозащитник Дмитрий Петров.

3 августа в Советском районном суде Новосибирска состоялось судебное заседание по продлению меры пресечения Дмитрию Трубицыну. Заседание проходило в открытом формате, несмотря на возражения следователя.

«Разрыв шаблона! Суд не нашёл оснований для проведения заседания в закрытом формате», — прокомментировал Дмитрий Петров.

Следователь подал ходатайство о продлении домашнего ареста на два месяца, аргументировав тем, что на оборудовании «Тиона» «менялись шильдики перед обысками в медучреждениях». Его слова вызвали смех в зале.

«Тот, кто засмеялся сейчас, пусть встанет и выйдет из зала, здесь вам не цирк», — отреагировала судья Егорова, но никто не вышел.

В конечном итоге суд продлил домашний арест для Трубицына до 5 октября 2017 года, поскольку он может «оказать давление на свидетелей, а также скрыться от следствия, желая избежать наказания».

Как сообщалось ранее, в начале июня следователи задержали основателя «Тиона» Дмитрия Трубицына. По версии следствия, он организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, без которых оно не выполняет функции очистки от вирусов и бактерий. 10 июня его отпустили под домашний арест.

Инновационная компания «Тион» является резидентом Новосибирского технопарка и «Сколково», она поставляет медицинское оборудование в клиники более 100 городов России.

Напомним, в июне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказался в поддержку руководителя инновационной компании «Тион» Дмитрия Трубицына, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

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