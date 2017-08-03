Памятник Ростиславу Шило откроют в Новосибирском зоопарке

4 августа в Новосибирском зоологическом парке состоится торжественное открытие памятника Ростиславу Шило, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Торжественная церемония пройдёт в рамках мероприятий, посвящённых 70-летию зоопарка. В ней примут участие представители исполнительной и законодательной власти области и муниципалитетов, приглашенные представители зоологических парков России, Ближнего и Дальнего зарубежья, посетители зоопарка.

Памятник Ростиславу Шило установили на площадке у Лебединого озера, начало церемонии открытия — в 11:00.

Ростислав Александрович Шило родился 23 октября 1940 года в городе Иман Приморского края. Высшее образование получил в Новосибирске. Главным делом его жизни стал Новосибирский зоопарк, где он прошёл путь от ветфельдшера до директора, проработав в этом учреждении 55 лет.

Благодаря Ростиславу Шило и созданной им команде профессионалов Новосибирский зоопарк вошёл в число ведущих научных учреждений этого профиля в мире, завоевал высочайший авторитет у профессионалов.

Активное участие в многочисленных международных программах позволило Новосибирскому зоопарку создать коллекцию редких животных и получить большое общественное признание.

После смерти Ростислава Шило 27 апреля 2016 года его имя присвоили Новосибирскому зоопарку. Кроме этого было принято решение установить бессменному директору зоопарка памятник.

Напомним, что изначально памятник основателю зоопарка планировали открыть в мае 2017 года.