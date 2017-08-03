 

Работница ритуального агентства продала квартиру умершей клиентки в Красноярском крае

 3 августа, 18:55
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Работница ритуального агентства продала квартиру умершей клиентки в Красноярском крае
фото с сайта globallookpress.com

В Красноярском крае 31-летняя работница ритуального агентства обманным путём завладела документами и ключами от квартиры ранее не знакомой умершей пожилой женщины, узнал 3 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По информации полиции, в городе Ачинске работница ритуального агентства вошла в доверие к сотруднице отдела соцзащиты: поскольку у умершей нет родственников, она предложила организовать её похороны.

Представительница социальной службы передала женщине деньги на погребение и ключи от квартиры. Работница ритуального агентства нашла в доме умершей документы на квартиру и решила ими воспользоваться.

«По подложной доверенности на право распоряжения данной жилплощадью злоумышленница нашла покупателей и осуществила сделку купли-продажи. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что в апреле 2015 года в Новосибирской области двое помощников по хозяйству украли деньги на похороны у умершей пенсионерки.

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