 

СК проверит депутата и начальника ИК № 2 после публикации Сиб.фм

 3 августа, 16:13
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СК проверит депутата и начальника ИК &#8470; 2 после публикации Сиб.фм
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

В Новосибирске следственный комитет начал проверку экономических взаимоотношений между депутатом заксобрания Глеба Поповцева и начальником исправительной колонии № 2 Артёмом Евсеенко после публикации на Сиб.фм статьи «Шведский стол для сибирских зеков», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следственного комитета 3 августа.

Как следует из ответа руководителя отдела процессуального контроля СК НСО Сараевой на обращение акционеров фирмы «ОСТ», следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска проверит правомерность действий руководителя новосибирской ИК-2 Артёма Евсеенко, который заключил госконтракты с ООО СХП «Ярковское» и ООО «Сибирские овощи», которые возглавляет депутат заксобрания НСО Глеб Поповцев.

Кроме того, в отношении Поповцева дзержинский следственный отдел проводит уголовно-процессуальную проверку по сообщению акционеров «ОСТ» о преступлении, которое предусмотрено статьёй 159 УК РФ («Мошенничество»). Окончательное процессуальное решение по результатам проверки на момент публикации не принято.

«Акционеры фирмы „ОСТ“ ищут свои 146 млн рублей, которые Поповцев увёл, — пояснил корреспонденту Сиб.фм представитель акционеров компании „ОСТ“ Юрий Легечев. — Никак не могут их обратно вернуть. На протяжении трёх лет акционеры писали обращения сначала в МВД, затем в следственный комитет, чтобы занялись этим делом. И только после публикации Сиб.фм дело сдвинулось с места».

Поводом для совместного расследования общественной организации «Русь сидящая» и корреспондента Сиб.фм стала масштабная посевная кампания более чем на 54 млн рублей (из бюджета — прим. Сиб.фм), которую развернула исправительная колония строгого режима № 2 Новосибирска. Примечательно, что все фирмы, выигравшие тендеры по госзакупкам, возглавляет один человек — депутат Поповцев.

В общей сложности, согласно данным сайта госзакупок, между предпринимателем и депутатом заксобрания области Глебом Поповцевым и аффилированными с ним фирмами за период с 2011 по 2017 годы заключены сельскохозяйственные контракты с колониями, подконтрольными Артёму Евсеенко и Юрию Кузьмину (экс-начальник ИК-2), на общую сумму 418 687 568 рублей.

Напомним, в начале июля ГУ ФСИН по Новосибирской области провело проверку в исправительной колонии № 2 после публикации Сиб.фм и не нашло нарушений в действиях начальника колонии.

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