 

Следователи заинтересовались зарплатами красноярских метеорологов

 3 августа, 11:15
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Следователи заинтересовались зарплатами красноярских метеорологов
Фото с сайта globallookpress.com

В Красноярске следователи проверят низкие зарплаты метеорологов после опубликованного на видеохостинге YouTube видеоролика с анонимным обращением к президенту России Владимиру Путину, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

24 июля работники Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды из Красноярска смонтировали и выложили на портале YouTube видеоролик с обращением к президенту России Владимиру Путину.

В обращении метеорологи пожаловались на зарплаты по 5–6 тысяч рублей, что значительно ниже действующего минимального размера оплаты труда, который установлен в Красноярском крае. В ролик включены кадры из телеэфира, в которых рассказывалось о готовящемся, а затем отменённом двукратном повышении зарплат депутатам заксобрания Красноярского края, а также слова Путина о том, что некоторым категориям работников бюджетной сферы несколько лет не поднимали зарплату.

«Из своих зарплат мы платим ЖКХ — от 2 до 5 тысяч рублей, ипотеку. У нас есть дети, которых нужно одеть, собрать в школу и детсад, купить хоть какую-нибудь игрушку. Владимир Владимирович, простите за корректор, но мы не хотим потерять последнее», — говорится в обращении метеорологов.

Как сообщили в пресс-службе, по данному факту следственными органами по Красноярскому краю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в июне Ленинский районный суд города Томска оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу, которая вместе с двенадцатью другими людьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации.

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