 

Студент разработал первый в Томске чат-бот в Telegram для службы доставки еды

 3 августа, 13:24
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Студент разработал первый в Томске чат-бот в Telegram для службы доставки еды
Фото с сайта globallookpress.com

Студент Томского политехнического университета совместно с томской digital-студией «Провокация» разработал Iloveedabot за пять дней, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы ТПУ.

Специальная программа предназначена для заказа доставки от кафе-киоска. Программа собирает необходимые данные, автономно выгружая всю поступившую информацию в Google-таблицу.

Пользователи чат-бота получают информацию о меню, специальных акциях, местоположении заведения в формате ленты RSS. Использование этой технологии позволяет получать новости, не посещая сайты, где они опубликованы.

«Чат-бот можно использовать практически на любых мессенджерах. Выбор пал на Telegram, так как, по мнению специалистов „Провокации“, целевая аудитория заведения использует именно его. На разработку программы ушло два дня, ещё три дня — на доработку и внесение изменений в работу и логику процесса», — рассказал студент ТПУ Артур Табанов.

Напомним, выпускники ТПУ разрабатывают мобильное приложение, которое переведёт на язык жестов три тысячи русских слов.

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