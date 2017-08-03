 

Турист из Омска погиб при ДТП в Абхазии

 3 августа, 19:57
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Турист из Омска погиб при ДТП в Абхазии
Фото с сайта globallookpress.com

3 августа в Гагарском районе Республики Абхазии произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и 18 получили травмы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения портала Омск-информ.

В 12:00 по омскому времени произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились российские туристы, и легкового автомобиля. Один человек погиб в результате аварии.

Погибшим является Виктор Гуськов, который в течение долгого времени работал корректором в «Омской правде». В последнее время Гуськов сотрудничал с редакцией РИА «Омск-информ».

МЧС Республики Абхазии сообщило, что после аварии мужчину доставили в Гагарскую районную клиническую больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Супруга и девятилетний сын Виктора Гуськова получили незначительные травмы, их состояние здоровья не вызывает опасений.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП в Абхазии, по факту аварии началась проверка.

Напомним, в апреле инспекторы ГИБДД назвали самые опасные места с плохими дорогами в Новосибирске.

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