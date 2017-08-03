 

Туристы из Китая стали чаще приезжать в Сибирь

 3 августа, 17:28
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Туристы из Китая стали чаще приезжать в Сибирь
Фото с сайта globallookpress.com

В первом полугодии 2017 года турпоток из Китая в регионы Сибири вырос на тысячи человек, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы Ростуризма.

С начала 2017 года в Новосибирской области побывали 9,3 тысячи китайских туристов, что на 41 % больше показателей 2016 года. Иркутскую область с начала года посетили 8,5 тысячи туристов, на 15 % больше, чем в предыдущем году.

В Забайкальском крае побывали почти семь тысяч гостей из КНР, это на 29 % больше, чем в 2016 году. Рекордсменом в процентном соотношении стала Республика Бурятия. Если в 2016 году республику посетили лишь 142 туриста, то с начала года в Бурятии побывали уже 438 граждан Китая, что составило прирост 208 %.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, Китай на сегодняшний день является одним из самых динамично растущих туристических рынков в мире. Россия, обладая значимым туристическим потенциалом, укрепляет в Китае свои позиции в качестве важного туристического направления, что отражает положительная динамика въездного турпотока.

«Этому способствует создание комфортных условий для китайских туристов через внедрение программы China Friendly, реализация межрегиональных проектов, таких, как „Красный маршрут“, „Великий шёлковый путь“, продвижение российского турпотенциала на крупнейших выставках в Пекине, Гуанчжоу, в рамках роад-шоу, пресс-туров и других мероприятий», — рассказал Олег Сафонов.

Напомним, сотрудники МЧС в Иркутской области начали изучать китайский язык, чтобы общаться с прибывающими на Байкал туристами из Китая.

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