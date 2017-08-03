 

Убегая от погони, грабитель в чулке переплыл реку в Алтайском крае

 3 августа, 13:47
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Убегая от погони, грабитель в чулке переплыл реку в Алтайском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские в Алтайском крае задержали мужчину, который выхватил у женщины сумку с деньгами и, пытаясь убежать, переплыл реку, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В Хабарском районе Алтайского края сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину. Полицейские подозревают, что он ограбил женщину и украл у неё 300 тысяч рублей.

По сообщению ведомства, в селе Хабары на улице Калинина неизвестный в медицинской маске и чулке на голове подбежал к женщине и вырвал из её рук сумку и пакет. В них было 300 тысяч рублей. Злоумышленника попытался задержать мужчина, который проезжал мимо на автомобиле.

«Видимо для того, чтобы быстрее скрыться от преследования, подозреваемый бросил всё похищенное и устремился к реке, переплыв которую, скрылся в неизвестном направлении на другом берегу», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж, мошенничество и кражу. Свою вину он признал и рассказал, что к преступлению готовился заранее.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2016 года работница продуктового магазина в городе Лесосибирске Красноярского края прогнала ворвавшегося вооружённого грабителя с помощью черенка от лопаты.

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