 

Власти переселят жителей сгоревшего посёлка под Иркутском за 95 млн рублей

 3 августа, 12:49
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Власти переселят жителей сгоревшего посёлка под Иркутском за 95 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Иркутской области 95 млн рублей из средств резервного фонда на переселение жителей сгоревшего посёлка Бубновка, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения ТАСС.

В конце апреля в селе Бубновка Иркутской области сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. 18 мая на сходе граждан местные жители и органы местного самоуправления приняли решение о ликвидации посёлка. Соответствующим распоряжением Медведев согласился с предложением губернатора области о закрытии Бубновки.

«Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2017 году бюджетные ассигнования в размере 95 000 000 рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области в связи с закрытием посёлка Бубновка», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что средства выделяют на финансовое обеспечение переселения граждан из посёлка.

Напомним, что 1 августа житель Кузбасса по неосторожности поджёг семь домов, когда хотел пожарить шашлыки.

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