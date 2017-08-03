 

Житель Бурятии ворвался с ножом в банк и потребовал деньги

 3 августа, 07:02
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Житель Бурятии ворвался с ножом в банк и потребовал деньги
Фото с сайта newauction.ru

Полицейские в Улан-Удэ задержали мужчину, который ворвался с ножом в банк и потребовал деньги, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о разбойном нападении на офис банка, который находится на улице Гагарина.

По предварительной информации, местный житель 1986 года рождения, угрожая ножом, потребовал выдать ему деньги. Не получив желаемого, мужчина попытался скрыться во дворах, но был задержан сотрудником службы безопасности банка и передан полицейским.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2017 года ограбление банка в Новосибирске произошло в конце мая, правоохранительным органам удалось задержать всех участников преступной группировки.

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