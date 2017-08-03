Житель Красноярского края может получить пять лет колонии за кражу пяти телят

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноярского края, обвиняемого в краже телят с прежней работы, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Руководитель сельскохозяйственного предприятия в посёлке Степном обратился в дежурную часть отдела полиции «Назаровский» с заявлением о пропаже телят из телятника. Собственник оценил ущерб в 90 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к краже причастен местный житель, бывший бухгалтер этого предприятия. В машине подозреваемого была обнаружена шерсть животных. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина похитил телят и продал их знакомому из соседней деревни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в размере пяти лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, что в июле 2017 года возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который научился выносить из магазинов товары мимо антикражных датчиков.