Житель Омска пойдёт под суд из-за коллекции 1 500 порнороликов с детьми

В Омске 41-летний мужчина ответит в суде за распространение в интернете детской порнографии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета 3 августа.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Омска, который обвиняется по пунктам «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ («Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

По версии следствия, обвиняемый занимался ремонтом компьютеров и со своего рабочего места распространял в интернете порновидеоролики с участием детей. В ходе обыска оперативники изъяли у него личный компьютер, на системном диске которого обнаружено более 1 500 видеозаписей с детской порнографией.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2015 года житель Читы получил три года колонии за детскую порнографию, которую распространял в соцсети «ВКонтакте».