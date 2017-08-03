 

Жители Омской области ловили краснокнижных осетров в Иртыше

 3 августа, 16:58
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Жители Омской области ловили краснокнижных осетров в Иртыше
Фото с сайта globallookpress.com

В Омской области полиция задержала местных жителей за незаконную добычу осетра в Иртыше; этот вид занесён в Красную книгу России, узнал корреспондент Сиб.фм 3 августа из сообщения управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

В районе посёлка Ачаирского сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые ночью незаконно ловили рыбу. При помощи моторной лодки и сети мужчины выловили два экземпляра сибирского осетра. Он занесён в Красную книгу России как вид, сокращающийся в численности.

«Ущерб, нанесённый водным биоресурсам Российской Федерации, составил 20 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы. — При проверке документов выяснилось, что один из задержанных является несовершеннолетним».

Уголовное дело возбужденно по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации») и части 1 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Максимальное наказание по этим статьям — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2017 года группировка из пяти человек перевозила кречетов и балобанов через омскую границу в Казахстан.

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