20-летний инструктор понесёт ответственность за падение ребёнка в алтайском верёвочном парке

Десятилетний мальчик получил серьёзные травмы при падении в верёвочном парке на Алтае — инструктор неправильно закрепил страховочные тросы, узнал 4 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Республике Алтай.

Инцидент произошёл 3 июня в верёвочном парке «На высоте», расположенном на территории горнолыжного комплекса «Манжерок». 10-летний мальчик сорвался с шестиметровой высоты. При падении ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника.

Следователи установили, что инструктор от общества с ограниченной ответственностью «Забота плюс» неправильно закрепил страховочное оборудование, нарушив тем самым правила техники безопасности при оказании услуг. Известно, что молодой человек проходил недельное обучение на скалодроме и в верёвочном парке, а также был ознакомлен с правилами техники безопасности.

Инструктор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй — лишение свободы на срок шесть лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Майминского района Республики Алтай.

Напомним, в июле ребёнок в Кемерове выпал из окна девятого этажа и остался жив.