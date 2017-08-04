 

Алтайский подросток путешествовал на крыше грузового поезда

 4 августа, 13:02
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Алтайский подросток путешествовал на крыше грузового поезда
Фото с сайта train-photo.ru

Транспортные полицейские Алтайского края сняли с товарного поезда подростка, который таким способом возвращался домой от иногородних друзей, узнал 4 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Управления транспорта МВД России по СФО.

15-летний юноша покинул Барнаул втайне от родителей, он поехал к друзьям в Новоалтайск. Возвращаясь домой, подросток запрыгнул в отправляющийся грузовой состав на станции Алтайская. Он рассчитывал, что сойдёт с поезда в Барнауле, однако поезд проследовал мимо без остановки.

Юноша запаниковал и перестал прятаться, встав в полный рост. Дежурная стации Топчиха заметила подростка на крыше вагона и сообщила в транспортную полицию. Когда состав сделал остановку, несовершеннолетний попытался сбежать, однако был задержан.

Подросток признался сотрудникам полиции, что когда поезд проходил мимо его станции, он раздумывал, не спрыгнуть ли на ходу, но испугался: поезд шёл на высокой скорости.

Несовершеннолетнего передали родителям. В отношении его матери правоохранители составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. Полицейские подчеркнули, что ребёнок чудом не пострадал, избежав попадания под напряжение контактной сети на железной дороге.

Напомним, в мае двое мужчин-зацеперов прокатились на троллейбусе по центру Новосибирска.

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