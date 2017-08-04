 

Археологи в Омске нашли могилу воина возрастом три тысячи лет

 4 августа, 12:13
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Археологи в Омске нашли могилу воина возрастом три тысячи лет
Фото с сайта omskportal.ru

Во время реставрации омского объекта культурного наследия специалисты нашли захоронения возрастом почти три тысячи лет, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы регионального правительства.

При реставрации здания страхового общества «Саламандра» археологи в траншее теплотрассы нашли несколько захоронений, возраст которых составляет почти три тысячи лет. Пять из найденных захоронений — погребения с частично или полностью сохранившимися человеческими останками.

«Мы обнаружили большое количество хорошо сохранившихся предметов: оружия, украшений, других предметов из бронзы. Как можно судить, они относятся к переходному времени от бронзового века к железному. Если говорить об „абсолютных“ датах, это 27-29 столетий назад. Идеальное состояние могилы стало для нас приятной неожиданностью», — прокомментировал находку археолог Максим Грачёв.

Уникальной находкой стало захоронение древнего воина в боевом снаряжении. По мнению специалистов, воин имел высокое положение, возможно, являлся представителем знати, потому что был похоронен среди большого количества различных предметов.

Заинтересовал археологов и ритуал погребения: воин похоронен в состоянии готовности к сражению. Его кисти сжимают кинжал и нож, а рядом лежит топор-кельт.

Первые находки на этом месте были сделаны в начале XX века при строительстве здания настоящего страхового общества. Поэтому при начале его реставрации в 2015 году министерство культуры обязательным условием объявило архитектурный надзор за проводимыми работами.

Напомним, в июне 2017 года археологи из разных стран приступили к раскопкам Иволгинского городища в Бурятии.

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