 

Авиашоу с участием раритетных самолётов пройдёт в Новосибирске

 4 августа, 07:35
подходящие темы
Авиашоу с участием раритетных самолётов пройдёт в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

6 августа на новосибирском аэродроме «Мочище» состоится авиашоу «Взлетай, мой край родной» с участием порядка 90 единиц авиатехники, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы аэродрома «Мочище».

Авиационный праздник, приуроченный к 105-й годовщине Военно-воздушных сил России, начнётся в 9:00 утра.

Гостей праздника ожидают показательные выступления самолётов и вертолётов ВВС России, выступления раритетной техники разных лет. Также в программе выставка наземного транспорта: автомобильной техники времён Великой Отечественной войны, ретромобилей разных лет и многого другого.

Традиционный авиационный праздник будет посвящён 80-летию Новосибирской области.

По данным пресс-службы регионального правительства, в 2017 году будут назначены дополнительные электропоезда по маршруту «Мочище — Новосибирск», чтобы гости праздника смогли добраться до аэродрома без лишних сложностей.

В 2016 году авиационный праздник «Я люблю тебя, Россия!» посетили более 30 тысяч человек.

Напомним, в январе 2017 года новосибирский лётчик-испытатель получил звание Героя России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 августа, 09:43 • репортаж

Оседлать радугу

Лучшие фотографии с Пикника Сиб.фм: музыка, игры, фудкорт, радуга, котики, танцы, Найк Борзов, счастливые лица. Много классных картинок и немного слов.
 28 июля, 07:17 • статья

Всё, что нужно знать о Пикнике Сиб.фм-2017

Лучшее событие этого лета состоится в субботу 29 июля с 14:00 до 22:00; мы собрали самое важное о предстоящем Пикнике Сиб.фм: проезд, билеты, фудкорт, развлечения, расписание мастер-классов, шоу и музыкальной программы.
 21 июня, 11:00 • статья

Десять по-настоящему летних событий

Лето — самое подходящее время для развлечений и всевозможного отдыха. Предлагаем вам в обязательном порядке посетить эти летние мероприятия, чтобы впечатлений хватило на год вперёд!
самое популярное
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 26 июля, 23:17 • новость

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие.
 30 июля, 16:08 • новость

Житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей

Мужчина остановил прохожего в Красноярске и попросил сделать один звонок – со счёта прохожего списали 4 тысячи рублей.
 27 июля, 14:19 • новость

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области хотела сделать селфи в многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла.
 1 августа, 07:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» картину «Безумие» за миллион рублей

Холст «Безумие» молодой человек из Новосибирска написал во время болезни в качестве арт-терапии — теперь картину можно купить на «Авито» за миллион рублей.
 31 июля, 14:22 • новость

Новосибирский синоптик рассказал о погоде в первой декаде августа

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на первую декаду августа: температура будет ниже нормы, в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди.
присоединяйтесь!
    