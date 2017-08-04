Авиашоу с участием раритетных самолётов пройдёт в Новосибирске

6 августа на новосибирском аэродроме «Мочище» состоится авиашоу «Взлетай, мой край родной» с участием порядка 90 единиц авиатехники, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения пресс-службы аэродрома «Мочище».

Авиационный праздник, приуроченный к 105-й годовщине Военно-воздушных сил России, начнётся в 9:00 утра.

Гостей праздника ожидают показательные выступления самолётов и вертолётов ВВС России, выступления раритетной техники разных лет. Также в программе выставка наземного транспорта: автомобильной техники времён Великой Отечественной войны, ретромобилей разных лет и многого другого.

Традиционный авиационный праздник будет посвящён 80-летию Новосибирской области.

По данным пресс-службы регионального правительства, в 2017 году будут назначены дополнительные электропоезда по маршруту «Мочище — Новосибирск», чтобы гости праздника смогли добраться до аэродрома без лишних сложностей.

В 2016 году авиационный праздник «Я люблю тебя, Россия!» посетили более 30 тысяч человек.

Напомним, в январе 2017 года новосибирский лётчик-испытатель получил звание Героя России.