 

Девушка попала в подводную ловушку на пляже в Новосибирске

 4 августа, 11:31
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Девушка попала в подводную ловушку на пляже в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Девушка на пляже в Новосибирске зашла в воду, и её нога застряла в куске ржавой металлической трубы — чтобы освободиться, ей понадобилась помощь спасателей, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению группы, девушка, отдыхая на берегу Новосибирского водохранилища, решила зайти в воду искупаться. В воде она наступила на кусок гнилой трубы на глубине около полутора метров.

«Металл порезал ступню девушки практически насквозь, края его загнулись, и нога оказалась, как в капкане. Стоя по грудь в воде, девушка начала просить о помощи», — говорится в сообщении.

Спасатели прибыв на место, освободили ногу и передали девушку врачам скорой помощи. Её доставили в больницу.

Напомним, что в июне 2017 года специалисты управления Роспотребнадзора по Новосибирской области установили, что вода в реке Оби у пляжа «Наутилус» не отвечает гигиеническим требованиям.

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