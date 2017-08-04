 

Красноярцы стали скрывать данные о пострадавших от сталинских репрессий родных — эксперт

 4 августа, 16:22
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Красноярцы стали скрывать данные о пострадавших от сталинских репрессий родных &mdash; эксперт
Экспозиция Музея истории ГУЛага в Москве, фото с сайта globallookpress.com

Родственники тех, кто пострадал во времена сталинских репрессий в Красноярском крае, всё чаще стали обращаться в местное отделение общества «Мемориал» с просьбой убрать данные о родных из открытого доступа, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения председателя отделения Алексея Бабия на его странице в социальной сети Facebook.

По словам Бабия, репрессированных, прошедших в 1930-е годы через тюрьмы и лагеря Красноярского края, насчитывается около миллиона. В базе у «Мемориала» содержатся подробные данные на 175 тысяч человек из них, и она постоянно пополняется за счёт архивных исследований. Ещё несколько лет назад запросов на удаление данных о репрессированных в «Мемориал» не поступало вовсе.

«Печально. Понемногу, но пошли запросы на удаление информации о репрессированных родственниках с сайта. Пока их намного меньше, чем писем с благодарностями за эту публикацию, но они уже есть. Вот только что убрал с сайта информацию про человека. Говоришь им: „Наоборот, видите, указано, что человек реабилитирован, то есть его честное имя восстановлено“. Но люди уже этого опять стыдятся. Или уже этого боятся. Одна бабушка давеча отказалась рассказывать о том, как её раскулачивали, говоря, „а вдруг её детям за это что-то плохое сделают“. Такие дела», — написал председатель красноярского «Мемориала».

Пользователи сети в комментариях к этому сообщению отмечают, что понимают мотивы родственников репрессированных и связывают их с теми политическими переменами, которые происходят в современной России.

«Страна меняется. И догадайтесь, в какую сторону. Нормальное самосохранение», — написал пользователь под ником Иофик Шмофик.

«Есть и похуже проявления. Родственники репрессированных, которые ещё в 90-е убеждённо говорили, что „не забудем, не простим“, теперь говорят: „По-другому было нельзя“. То есть родственники жертв становятся на сторону палачей», — констатирует пользователь сети Андрей Скоробогатый.

Напомним, в октябре 2016 года власти Иркутска одобрили инициативу местных жителей по установке в городе памятника жертвам политических репрессий; по данным историков-краеведов, в результате советского террора в 1920-1930-е годы были расстреляны около 20 тысяч жителей области.

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