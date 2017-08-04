Михаил Прохоров выкупил долю новосибирской компании «Обувь России»

Бизнесмен Михаил Прохоров, который в последнее время распродаёт активы, стал владельцем почти 25 % акций новосибирской компании «Обувь России», узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из публикации газеты «Ведомости».

У «Обуви России» появился новый совладелец. Как следует из списка аффилированных лиц «Обуви России», в марте 2017 года 24,99 % акций получила Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов. В документах оператора её платёжной системы — «Платёжного стандарта» сказано, что на конец июня 2017 года бенефициар 100 % Karyo Holdings (через две другие фирмы) — Прохоров Михаил Дмитриевич.

«Ведомости» подчёркивают, что акционером «Обуви России» стал именно владелец группы «Онэксим», а не его полный тёзка. Приблизительная стоимость акций, приобретённых Прохоровым, составляет 1,2–1,8 млрд рублей, отметил управляющий партнёр Peregrine Capital Николай Габышев.

Три года назад компания собиралась провести IPO на Московской бирже. Если эта доля получена не в рамках каких-то расчётов по задолженности, то, скорее всего, инвестор может рассчитывать на продажу доли в ходе будущего IPO, считает Габышев. Российскому рынку нужны новые эмитенты, и «Обувь России» — наиболее вероятный кандидат на первое размещение в своём сегменте в перспективе двух—трёх лет. «Если же IPO планируется раньше, то оценка бизнеса при покупке доли могла быть более высокой», — добавляет он.

«Обувь России» входит в десятку крупнейших продавцов обуви в России. За 2016 год её оборот составил 10 млрд рублей, EBITDA — 2,4 млрд рублей (данные компании). Её бизнес начинался в Новосибирске, там находятся основные производственные мощности. Сейчас у компании более 450 магазинов в Сибири и европейской части страны под вывесками Westfalika, «Пешеход», Rossita, Lisette, S-tep.

Об интересе Прохорова к российской лёгкой промышленности и торговле не было известно. С 2016 года «Онэксим» распродавал российские активы: за последние 1,5 года бизнесмен продал часть пакета в UC Rusal, доли в «Уралкалии», девелопере ОПИН, медиахолдинг РБК и ряд других активов.

Напомним, что в июне 2016 года мэр Астаны стал владельцем почти 99 % акций омского «Плюс банка».