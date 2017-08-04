 

Мужчина и женщина забрались на башенный кран и получили деньги в Новосибирске

 4 августа, 10:33
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Мужчина и женщина забрались на башенный кран и получили деньги в Новосибирске
Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске двое крановщиков устроили забастовку на башенном кране, требуя выплату задолженности по зарплате — в течение трёх часов работодатель деньги выплатил, рассказал корреспонденту Сиб.фм 4 августа один из бастующих Владимир Селютин.

4 августа в 7:00 на стройке жилого комплекса «Времена года» рядом с домом № 229 по улице Зорге в Новосибирске двое крановщиков Владимир Селютин и Ульяна Гончарова забрались на башенный кран. Причиной забастовки послужила задолженность работникам по заработной плате руководством ООО «СтройСервисМеханизация», входящей в группу компаний ПТК-30.

«У меня задолженность 50 тысяч рублей, а у моей коллеги — 150. Да тут у всех задолженности и даже более. Задерживают с осени и зимы. Тут ещё забастовали монолитчики», — пояснил корреспонденту Сиб.фм машинист башенного крана Владимир Селютин.

К 10:00 бастующим привезли деньги, которые требовались, и они спустились с башенного крана на землю.

Как сообщалось ранее, 4 мая в Новосибирске работник ООО «СтройСервисМеханизация» забрался на башенный кран из-за долгов по зарплате.

20 июля там же, на Затулинском жилмассиве, строитель поднялся на кран и потребовал от компании «Сибстрой» выплатить ему зарплату. Стоит заметить, что «Сибстрой» также входит в ГК ПТК-30. Прокуратура организовала проверку организации после этого случая.

31 июля снова случилась забастовка — на этот раз жительница Новосибирска поднялась на строительный кран и потребовала выплатить зарплату мужу, который уволился из ГК ПТК-30.

Напомним, в мае новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Сибнефтегеофизики», который задолжал сотрудникам более 60 млн рублей.

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