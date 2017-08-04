Новосибирская мэрия напечатала агитплакаты об ответственном содержании животных

Зоозащитники совместно с новосибирским департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города напечатали плакаты с призывами стерилизовать животных, сообщил 4 июля корреспонденту Сиб.фм зоозащитник Алексей Аникин.

К распространению в Новосибирске готовы 30 тысяч плакатов о стерилизации домашних животных, инициативу общественников поддержал муниципалитет.

Авторами плакатов стали сами зоозащитники. В проекте приняли участие благотворительный фонд помощи животным «Варежка»; общественная организация «Защити Животных», более известная как «Горприют»; общественная организация «Право животных на жизнь», более известная как собачий приют Академгородка; Пункт стерилизации в Нижней Ельцовке; общественная организация «ЗооПрогресс» и группа волонтёров «40animals». Средства на печать продукции выделил департамент энергетики и ЖКХ.

«Мы, представители зоозащитного сообщества, очень рады, что наконец-таки удалось наладить взаимодействие с муниципалитетом, — рассказал председатель „ЗооПрогресса“ Алексей Аникин. — Этот совместный проект позволил совместить усилия не только мэрии и зоозащитников, но также сплотил в единой работе несколько зоозащитных групп».

Агитация даст результаты в решении комплекса проблем, связанных с домашними и бездомными животными, уверены зоозащитники.

«Это залог будущей совместной плодотворной работы общественников и муниципалитета, — уверен Аникин. — В конце концов, эта работа ведётся не только на благо животных, но и, в первую очередь, на благо жителей нашего города, чтобы городская среда стала более комфортной и благополучной».

На одном из плакатов написано: «Добрых рук на всех не хватит». На других изображены кошки и собаки, которые просят хозяев отнестись к их содержанию ответственно.

«От меня не родятся бездомные котята, я буду дольше жить», — эти и другие плюсы стерилизации домашних кошек перечислены в агитматериалах.

Напомним, в конце мая стало известно, что зоозащитники Сибири создадут независимую ассоциацию.