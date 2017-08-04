Новосибирские учёные усилили воздействие лекарств против болезней дыхательных путей

Учёные из Новосибирска научились усиливать воздействие лекарств в ингаляторах, которые применяются при болезнях дыхательных путей, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения издания «Наука в Сибири».

По сообщению издания, при использовании дозирующего аэрозольного ингалятора доля лекарства, попадающего в лёгкие, составляет около 20 %, остальные 80 % теряются на пути к цели. Сибирским учёным удалось увеличить процент доставляемого препарата в три раза.

Для ряда заболеваний дыхательных путей лекарственные вещества применяются посредством ингаляций — тогда воздействие значительно результативнее при минимальных побочных эффектах. Исследователи в качестве лекарственных веществ использовали будесонид и сальбутамол, применяемые для купирования бронхоспазмов и приступов астмы, а также для её лечения. Глицин в композиции необходим для функции доставки.

В разработке приняли участие исследователи из Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН, Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирского государственного университета и фармацевтической компании ООО «Натива» (Москва).

При получении порошковых форм для ингаляционной доставки широко используются методы распылительной и сублимационной сушки. Они позволяют работать с разрушающимися под действием высоких температур соединениями. А также увеличить удельную поверхность, что улучшает свойства лекарства. Учёные сперва растворили вещества, а затем охладили получившийся раствор.

Далее они добились кристаллизации глицина, между его кристаллитами словно замуровывался сальбутамол. В итоге получался внешне напоминающий снег порошок.

Учёные сделали только прототип лекарства и отработали способ его получения. Они ведут работы по адаптации предложенного метода к существующим технологиям.

Это значит, что далее порошок будет помещён в капсулы (так как он должен использоваться в капсульном порошковом ингаляторе), они фасуются в блистеры и хранятся при определённых температуре и влажности. Для выхода такой формы препарата на рынок может потребоваться не менее пяти лет.

Напомним, что в апреле 2016 года новосибирские учёные вместе с европейскими коллегами выяснили, что калорийная диета ухудшает здоровье.