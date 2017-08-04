 

Обвиняемый в мошенничестве глава района в Иркутской области вышел из СИЗО

 4 августа, 15:13
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Обвиняемый в мошенничестве глава района в Иркутской области вышел из СИЗО
Фото с сайта globallookpress.com

Глава Тайшетского района Александр Величко после почти полугода, проведённого под стражей в связи с обвинением в мошенничестве, покинул СИЗО — по решению суда мера пресечения в отношении него изменена на домашний арест, узнал корреспондент Сиб.фм 4 августа из сообщения сайта «Тайшет24».

Известно, что из СИЗО Величко выпущен только на месяц. С ходатайством об освобождении подозреваемого из-под стражи в суд обратился следователь, ведущий уголовное дело. Причины такого решения не уточняются. Вплоть до 4 сентября глава района будет находиться в собственной квартире, которую ему запрещено покидать. Телефонная связь и интернет чиновнику также запрещены.

Ранее Александр Величко сам озвучивал просьбу отпустить его из СИЗО под подписку о невыезде и предлагал залог, сначала в размере 3 млн рублей, затем в размере 1 млн рублей. Каждый раз ему было отказано.

Величко был избран главой района в сентябре 2016 года при поддержке КПРФ, несколькими днями ранее он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь шла о четырёх артезианских скважинах, которые в 2005 году были пробурены на государственные средства, а затем через несколько лет незаконным образом перешли в собственность частной фирмы. В феврале чиновник был задержан силовиками и вскоре арестован.

После ареста Величко тайшетское местное отделение КПРФ организовало и провело митинг в поддержку главы района, назвав уголовное преследование «политическим заказом».

Напомним, в апреле Усть-Илимский городской суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего главу города Владимира Ташкинова, признанного виновным в получении взяток.

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